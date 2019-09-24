أعلن المنتج أحمد عبدالباسط تعاقده مع الفنان محمد هنيدي على بطولة فيلم سينمائي سيتم تقديمه خلال عام 2020.

وبدأت خلال الأيام الماضية أولى الجلسات التحضيرية للعمل، وتعاقد "عبدالباسط" مع المؤلف نادر صلاح الدين على فيلم "أب للإيجار" ليقوم هنيدي ببطولته، وجار ترشيح واختيار أبطال العمل، كما سيتم الإعلان عن مخرج العمل خلال الأيام المقبلة.

وستبدأ شركة "فيلم أوف ايجيبت" لمنتجها أيمن عبدالباسط تحضيرات التصوير، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي عن أب يتورط في مشاكل كثيرة يكشفها سير العمل.

وأعرب أحمد عبدالباسط، في بيانٍ صادر عنه، عن سعادته بالتعاون مع النجم محمد هنيدي، مبينا أنه سيكون إضافه لباقة أخرى من نجوم ستتعامل معهم الشركة بمشاريع مختلفه سيتم الإعلان عنها قريبًا.