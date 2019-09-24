قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إنّ المحافظة مستمرة في إزالة المباني المخالفة المقامة دون ترخيص أو البناء المخالف للاشتراطات البنائية أو غير المطابق للأكواد المصرية في البناء، حفاظا على المواطنين وأرواحهم في المقام الأول، ولتنفيذ القانون وإعادة هيبة الدولة.

وفي سياق متصل، أزالت أجهزة حي المطرية برئاسة صادق عبدالمقصود، وبالتنسيق مع الشرطة، الأدوار الثامن والتاسع والعاشر بمسطح 1200 م2 بالعقار 106 بشارع الحرية بالمطرية، والمقامين بالمخالفة للترخيص الصادر للعقار الذي يسمح ببناء 7 أدوار فقط فوق الأرضي.

كما أزالت أجهزة حي حدائق القبة الأدوار الخامس والسادس والسابع بالعقار 18 شارع شلبي، والمقامين بالمخالفة للترخيص الصادر للعقار، والذي يسمح ببناء 4 أدوار فقط فوق الأرضي.

وطالب المحافظ المواطنين بالتأكد من حصول المالك على التراخيص اللازمة، وملكية الأرض، قبل التعامل مع أي وحدة سكنية سواء بالشراء أو الإيجار.