تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والوفد الوزاري المرافق له، منذ قليل، مجمع "انجل بيست انجل" الصيني للصناعات التكنولوجية الحيوية، والمختص بإنتاج الخميرة، بمدينة بني سويف، خلال زيارته إلى المحافظة، اليوم الثلاثاء.

وزار رئيس الوزراء عدداً من مكونات المشروع، واستمع إلى شرح حول المجمع الصناعي، حيث تمت الإشارة إلى أن المجمع تم تنفيذه على مساحة حوالي 90 ألف متر، باستثمارات تصل لنحو 152 مليون دولار، ويعمل فيه نحو 700 عامل، معظمهم من العمالة المصرية المدربة، ويبلغ 90% منهم من أبناء بني سويف.

وأضاف مسؤولو المصنع أن الطاقة الإنتاجية للمجمع الصناعي تصل إلى نحو 24 ألف طن سنوياً، من الخميرة الجافة ومستخلص الخميرة (مكسبات الطعم)، ويتم تصدير حوالي نسبة 85% من المنتج لعدد 168 دولة على مستوى العالم، وتبحث الشركة زيادة استثماراتها في مصر واستكمال التوسعات الجارية بالمصنع وزيادة طاقته الإنتاجية، حيثُ من المُقرر أن يصل عدد العمالة بالمصنع إلى نحو ألف عامل، وهو ما رحب به رئيس الوزراء.