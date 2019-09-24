تويوتا تطلق "سبورت المحسنة" وسيدان وفيلدر من فئة كورولا

أعلنت شركة تويوتا موتور إطلاق السيارة كورولا سيدان المعاد تصميمها بالكامل، و"كورولا تورينج" و"كورولا فيلدر" على التوالي، وكورولا سبورت المحسنة "هاتشباك"، وطرحت السيارة للبيع لدى تجار تويوتا في جميع أنحاء اليابان.

ومنذ ظهورها في العام 1966 أصبحت كورولا سيارة محبوبة من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم، وهي بائع قوي طويل الأجل، صاحبة سجل حافل بأكثر من 47.5 مليون سيارة في أكثر من 150 دولة ومنطقة.

وإطلاق Corolla Sport كنموذج جديد في سلسلة Corolla في يونيو من العام الماضي، أعاد تنشيط التصميم والقيادة إلى حد كبير، كما أنّ إصدار Corolla Sedan وإصدار Corolla Touring Wagon بمثابة مقدمات جديدة لسلسلة Corolla، يتيح مجموعة متنوعة من المركبات لتناسب أنماط حياة العملاء، إذ تم تجهيز الطرازات الجديدة بأحدث معايير السلامة في تويوتا، ما يوفر أداءً أفضل للسلامة.

وقول ياسوشي أويدا كبير المهندسين المسؤولين عن التطوير، إنّ كورولا سيارة مستعدة دائمًا للتطور لتلبية احتياجات العملاء الحالية، ولهذا السبب فهي المفضلة على المدى الطويل للعملاء في اليابان وجميع أنحاء العالم".