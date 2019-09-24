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لما بنتولد.. سينما زمن الفن الجميل برؤية معاصرة

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رئيس "أزهرية جنوب سيناء" يشدد على سرعة تسليم الكتب للطلاب

رئيس "أزهرية جنوب سيناء" يشدد على سرعة تسليم الكتب للطلاب

مصادر: المخدرات المضبوطة في جولة محافظ أسوان تخص خفيرا بشركة خاصة

مصادر: المخدرات المضبوطة في جولة محافظ أسوان تخص خفيرا بشركة خاصة

"أبو" يختار اسم "داليدا" لمولودته الأولى: أنتظر قدومها بفارغ الصبر

"أبو" يختار اسم "داليدا" لمولودته الأولى: أنتظر قدومها بفارغ الصبر

محافظ المنيا يشيد بالتعاون مع الجامعة في تجميل وتطوير الشوارع والقرى

محافظ المنيا يشيد بالتعاون مع الجامعة في تجميل وتطوير الشوارع والقرى

تنديد روسي بمنع واشنطن تأشيرات عن أعضاء بوفدها في الأمم المتحدة

تنديد روسي بمنع واشنطن تأشيرات عن أعضاء بوفدها في الأمم المتحدة

السيسي: يجب محاسبة داعمي الإرهاب بالمال أو السلاح أو المنابر الإعلامية

السيسي: يجب محاسبة داعمي الإرهاب بالمال أو السلاح أو المنابر الإعلامية

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