قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ تصفية الأزمات المزمنة الموروثة شرط ضروري لأي عمل جاد لبناء منظومة دولية أكثر فاعلية، والمثال الأبرز يتمثل في القضية الفلسطينية، وهي أقدم أزمات الشرق الأوسط.

وأضاف السيسي خلال كلمته في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قبل قليل، أنّ بقاء القضية الفلسطينية دون حل عادل مستند لقرارات الشرعية الدولية، لا يعني فقط استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، وإنّما يعني أيضا استمرار مرحلة استنزاف مقدرات وموارد شعوب منطقة الشرق الأوسط.

وتابع الرئيس: "أستطيع بضمير مطمئن أن أؤكد على ما ذكرته في السنوات الماضية على هذا المنبر، من أنّ العرب منفتحون على السلام العادل والشامل، وأنّ المبادرة العربية للسلام ما زالت قائمة، وأنّ الفرصة مازالت سانحة لبدء مرحلة جديدة في الشرق الأوسط".

وأضاف السيسي أنّنا بحاجة لقرارات جريئة تعيد الحق للفلسطينيين، وتفتح الطريق أمام نقلة كبرى في المنطقة، بل ودون مبالغة في تاريخ النظام الدولي كله، يترتب عليها إقامة منظومة أمنية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، قوامها السلام والأمن والتعاون والمصلحة المشتركة.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، للمرة السادسة على التوالي، إذ يشارك الرئيس بانتظام في جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليه سدة المسؤولية عام 2014؛ ليصبح بذلك أول رئيس مصري يشارك في 6 دورات متتالية في اجتماعات هذا المحفل الدولي الرفيع، بل أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.