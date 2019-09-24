قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ دول القارة الأفريقية على يقين تام بأهمية تطوير شراكات حقيقية وفعالة، للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها، وللحصول على المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية الأفريقية والتمويل والدعم السياسي، في إطار مبدأ الملكية الوطنية، ما يعد أساس لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.

وطالب الرئيس السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية، بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا بأفضل وأيسر الشروط.

وأكد السيسي أنّ أفريقيا قارة الفرص التي قد تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمي، خاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمي، ووضع استراتيجية طموحة للبنية التحتية.

ولفت الرئيس إلى مبادرة مصر التي دعت إلى عقد النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في ديسمبر من العام الحالي، لتكون نموذجا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين، من القادة السياسيين والمؤسسات التمويلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية في قارة إفريقيا موضع التنفيذ.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، للمرة السادسة على التوالي.

ووجود الرئيس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام له دلالات مستمدة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تسلمها الرئيس في 10 فبراير 2019، وهي مهمة تضاعف المسؤولية التي يضطلع بها الرئيس تجاه قضايا القارة الأفريقية، والتي عبّر عنها أصدق تعبير خلال المشاركات الخمس السابقة.