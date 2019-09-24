تعرضت منازل وأراضي زراعية مملوكة لعدد من أهالي عزبة فرحات التابعة لحي غرب بمدينة الفيوم، بسبب الانسداد المتكرر بمواسير "مسقة ري خاصة"، والتقى عدد منهم باللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بمكتبه، اليوم.

وناقش محافظ الفيوم، مشكلتهم مع المسئولين المختصين لوضع حلول جذرية مناسبة لها، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وأصدر "سعد" تكليفات لكلٍ من مدير عام التفتيش المالي والإداري والشئون القانونية بالمحافظة، بفحص مشكلة الأهالي جيدا، وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن كل جوانب المشكلة مرفق به صور قدمها الأهالي للمحافظ، وأن يعرض عليه شخصيا خلال 24 ساعة، لمحاسبة المسئولين المقصرين والمتسببين في هذه المشكلة.

كما أصدر المحافظ، تكليفات مشددة لمدير عام ري شرق الفيوم، لسرعة التنسيق مع رئيس مركز ومدينة الفيوم، لحل المشكلة جذرياً ومنع حدوث الانسدادات للحفاظ على عدم غرق المنازل والأراضي الزراعية، مؤكدا أن مكتبه مفتوح أمام الجميع للتعرف على مشكلاتهم والاستماع إلى شكواهم والعمل على تذليلها، ووضع الحلول المناسبة لها من خلال التواصل مع المسئولين المختصين.

حضر اللقاء، كلا من المهندس محمد إبراهيم عبدالجواد، مدير عام ري شرق الفيوم، وحلمي حيدر، مدير عام التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وسليمان شاكر، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.