أدت هزة أرضية بقوة 5.2 درجات إلى مقتل 19 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في شرق باكستان اليوم الثلاثاء.

وقال مساعد رئيس المحققين في مدينة "ميربور" في كشمير الباكستانية، ساردار جولفاراز، إنّ "19 شخصاً قتلوا على الأقل وأكثر من 300 أصيبوا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

من جانبها، قالت "الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث" في باكستان، إن مسؤوليها يعملون حاليًا على تقييم حجم الأضرار التي تسبب فيها الزلزال في إسلام آباد، وأشارت إلى الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق، مؤكدة وقوع بعض الإصابات بين المواطنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن حزنه على الخسائر ، بما فيها المادية والبشرية جراء الزلزال، وأصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية بتوفير إغاثة فورية في المناطق المتضررة بالزلزال، وفقا لما أوردته صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني.