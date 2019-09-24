أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" عن حاجتها لـ25 معلم لغة إنجليزية بنظام المكافأة الشاملة لمدة عام دراسي 2019 - 2010، وذلك لسد العجز في مدارس التربية والتعليم ببورسعيد على أن يتوافر بالمتقدم الشروط الآتية:

مؤهل عالِ تربوي لغة إنجليزية أو مؤهل عالِ + دبلوم تربوي (الأصل + صورة).

صورة بطاقة الرقم القومي.

صحيفة حالة جنائية حديثة.

شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

الإقامة داخل نطاق بورسعيد.

ومن المقرر عقد اختبار تحريري ومقابلة شخصية للمستوفين للشروط يعلن عنه في حينه على أن تسلم الأوراق إلى إدارة شؤون العالمين (تعيينات) بمديرية التربية والتعليم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر، إلى الإثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري حتى يتسنى تسكين من يقع عليهم الاختيار.