بنك القاهرة يعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط

أعلن بنك القاهرة عبر موقعه الإلكتروني حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، ووضع البنك عدد من الشروط والمتطلبات العامة للتقديم على الوظائف وهي:

- أن يكون المتقدم للعمل بالبنك في جميع المجالات والأنشطة حاصلا على بكالوريوس أو ليسانس من الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة أو الجامعات الأجنبية التي أقرها المجلس، وفي التخصصات المتصلة بالعمل المصرفي.

- أن يكون المتقدم للعمل بالبنك حاصلًا على المؤهل الجامعي بتقدير عام تراكمي جيد على الأقل.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- أن يكون المتقدم للعمل بالبنك حديث التخرج، على ألا تزيد مدة تخرجه عن عامين إضافة إلى سنة التخرج، على أن يتم احتساب سنة التخرج اعتبارًا من أول يناير التالي لسنة التخرج.

- تحديد الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظيفة عن 28 عامًا.

وللتقديم يمكنك إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: BDC_jobs@banqueducaire.com