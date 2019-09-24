كشف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة فى الشرقية، عن الانتهاء من تجريع ما يزيد على المليون مواطن ضد مرض البلهارسيا، ضمن الحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا ومكافحة القواقع فى المحافظة، بعد انطلاقها، أول سبتمبر الحالى.

صرف 2.9 مليون قرص للمرضى.. وانتهاء الحملة فى أكتوبر

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى صرف الفرق الطبية المشاركة فى الحملة قرابة 2.9 مليون قرص للمرضى، تحت إشراف الدكتور محمد حامد أبوزيد، مدير إدارة الأمراض المتوطنة فى المديرية، موضحاً أن الحملة استهدفت مراكز الحسينية، وصان الحجر، وأولاد صقر، وكفر صقر، وأبوكبير، وفاقوس، ومنيا القمح، ومشتول السوق، وبلبيس.

وشدد «مسعود» على أن الحملة لقيت تجاوباً كبيراً من الأهالى الذين سارعوا للمشاركة فيها، للحصول على الجرعات اللازمة للعلاج، مضيفاً أن «التجريع يتم عن طريق تناول أقراص سهلة البلع، ومناسبة للأعمار من 6 إلى 65 سنة، عدا السيدات الحوامل، والمرضعات، ومرضى الفشل الكبدى والكلوى».

وأوضح «مسعود» أن الحملة تستهدف مليوناً و130 ألف مواطن فى 128 بؤرة بمحافظة الشرقية، من خلال 185 فرقة طبية، ومن المقرر أن تنتهى فى 5 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن الإدارات الصحية فى المحافظة نشطت بكثافة خلال الفترة الأخيرة استعداداً للحملة، وتم عقد اجتماعات لفريق الإشراف عليها فى جميع الإدارات الصحية، وتنظيم دورات تدريبية لجميع الفرق المشاركة، بالإضافة لتنظيم حملات دعائية.