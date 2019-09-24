طالبت النيابة الجزائرية، بتوقيع عقوبة السجن 20 سنة لسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة ورئيسة حزب ومسؤولين أمنيين سابقين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسة "فرانس برس"، في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.

وكانت تواصلت بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية، في وقت سابق، اليوم، محاكمة سعيد بوتفليقة ومسؤولي مخابرات سابقين ورئيسة حزب سياسي، بعيدا عن كاميرات وسائل الإعلام، وخلال اليوم الثاني من المحاكمة "استمع القاضي إلى الشهود وإلى الجنرال توفيق (وهو الاسم الذي يعرف به الفريق المتقاعد محمد مدين) الذي أجاب عن كل الأسئلة" بحسب ما صرح محاميه ميلود براهيمي لوكالة الأنباء الفرنسية "فرنس برس"، مضيفا أن من بين الشهود مسؤولين سابقين كبارا تعاقبوا للرد على أسئلة المحكمة والدفاع.