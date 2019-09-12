تسجيل الدخول
مشروعات الشباب.. قصص نجاح

أحدث الأخبار

مصدر مقرب من "بن علي" لـ"الوطن": أسرته ترافقه بالمستشفى وحالته مستقرة

مصدر مقرب من "بن علي" لـ"الوطن": أسرته ترافقه بالمستشفى وحالته مستقرة

7 ملايين تونسي مدعوون لاختيار رئيس جديد خلفا لـ"الباجي"

7 ملايين تونسي مدعوون لاختيار رئيس جديد خلفا لـ"الباجي"

سياسي ليبي: جماعة الإخوان أم التنظيمات الإرهابية في طرابلس

سياسي ليبي: جماعة الإخوان أم التنظيمات الإرهابية في طرابلس

ترامب وولي عهد البحرين يبحثان أمن الملاحة في الخليج.. الإثنين المقبل

ترامب وولي عهد البحرين يبحثان أمن الملاحة في الخليج.. الإثنين المقبل

جامعة المنصورة: حجزنا مركز متقدم بتصنيف شنجهاي بفضل "الطب والحفريات"

جامعة المنصورة: حجزنا مركز متقدم بتصنيف شنجهاي بفضل "الطب والحفريات"

الهند تصادر أسلحة "كانت في طريقها إلى كشمير"

الهند تصادر أسلحة "كانت في طريقها إلى كشمير"

اختيارات الوطن

"الوطن" داخل "بيت التطوع".. أول مركز لمكافحة الإدمان بجامعة القاهرة

"الوطن" داخل "بيت التطوع".. أول مركز لمكافحة الإدمان بجامعة القاهرة

قبل انتهاء ولايته.. قضايا شغلت الرأي العام أحالها "نبيل صادق" للمحاكم المختصة

قبل انتهاء ولايته.. قضايا شغلت الرأي العام أحالها "نبيل صادق" للمحاكم المختصة

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر.. طب بنات 96.61%

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر.. طب بنات 96.61%

9 فئات معفاة من الرسوم الدراسية.. تعرف عليها

9 فئات معفاة من الرسوم الدراسية.. تعرف عليها

"الوطن" تكشف التقصير فى الإشراف على "المبردات"..كولديرات المياه فى الشوارع ممنوع الاقتراب

"الوطن" تكشف التقصير فى الإشراف على "المبردات"..كولديرات المياه فى الشوارع ممنوع الاقتراب

نتيجة تنسيق الشهادات الفنية الدور الأول والثاني

نتيجة تنسيق الشهادات الفنية الدور الأول والثاني

الأكثر قراءة

عاجل