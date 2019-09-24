طالبت البورصة المصرية الشركات المتداولة بالإفصاح عن أى أحداث سلبية جوهرية من شأنها التأثير على أدائها، وقررت إدارة البورصة وقف التداول على أسهم غالبية الشركات لمدة 10 دقائق للاطلاع على ردودها.

مطالبة الشركات المتداولة بالإفصاح عن أى أحداث سلبية جوهرية من شأنها التأثير على أدائها أثناء التداول

وجاءت ردود أغلبية الشركات مؤكدة عدم وجود أحداث سلبية من شأنها التأثير على الأداء، كما أكدت غالبية الشركات العاملة فى نشاط الاستثمار السياحى أو الاستثمار السياحى العقارى أو النشاط السياحى، ومنها شارم دريمز وجولدن كوست ورواد السياحة ورواد مصر للاستثمار السياحى، عدم تأثرها بإغلاق شركة توماس كوك البريطانية.

واقترب عدد الشركات التى تمكنت من الرد إلى نحو 100 شركة قبل انتهاء جلسة اليوم، مؤكدةً عدم وجود أحداث سلبية من شأنها التأثير السلبى على أداء الشركات فى ظل تراجعات البورصة المصرية التى نشهدها منذ بداية الأسبوع الجارى.

وضمت قائمة الشركات: «مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مجموعة عامر جروب، الإسماعيلية للتطوير العقارى، مينا للاستثمار السياحى، أبوقير للأسمدة، دايس للملابس، دلتا للطباعة والتغليف، القناة للتوكيلات الملاحية، القاهرة الوطنية للاستثمارات، العربية للأسمنت، إيديتا للصناعات الغذائية، أراب للتنمية والاستثمار العقارى، بلتون القابضة للاستثمارات، المصرية للمنتجعات السياحية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، المصرية للمنتجعات السياحية، مصر للألومنيوم، القابضة المصرية الكويتية.

كما شملت القائمة شركات سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، القلعة للاستشارات المالية، المنصورة للدواجن، النعيم القابضة للاستثمارات، الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، أودن للاستثمارات المالية، كابو، أرابيا إنفستمنتس، نيوداب، المصرية لمدينة الإنتاج، مستشفى كليوباترا، دومتى، ابن سينا، يونيفرسال، التوفيق للتأجير التمويلى، أوراسكوم للاستثمار القابضة، العالمية للاستثمار، الدولية للأسمدة، البنك المصرى لتنمية الصادرات، الشمس للإسكان، الدلتا للتأمين، ويوتوبيا - إيجيترانس.