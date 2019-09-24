علق الإعلامي وائل الإبراشي، على اللقاء الذي انعقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس، الإثنين.

وقال الإبراشي، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي"، إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي عن الرئيس السيسي كانت بمثابة الصفعة على وجه الإخوان والقوى الإقليمية المتربصة بمصر، وكل القوى التي تحاول تصدير بعض الأشخاص، بمقاطع فيديوهات تعبر عن الشتائم والبذاءات والانحطاط.

وأضاف، أن الجماعة الإرهابية كان تراهن على تعامل المجتمع الدولي مع الرئيس السيسي، لكن ترامب دافع عن السيسي بأكثر مما يمكن لأي مواطن مصري.

وتابع: "كلام ترامب بمثابة شهادة لمصر، فهو رئيس أكبر دولة في العالم، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه البعض كسب المجتمع الدولي، ولكن مصر مكانتها الخارجية والدبلوماسية تزداد بقوة وهو ما صرح به ترامب عندما تحدث عن الرئيس السيسي كقائد قوي وعظيم".

وأوضح الإبراشي، أن الرئيس الأمريكي تحدث على تعبير الفوضى، مشيرًا إلى أنه بمثابة صفعة ثانية على وجوه الغوغائيين، الذين يحاولون إشاعة جو من الاضطرابات، من أجل تشكيل ضغوط خارجية على البلاد.