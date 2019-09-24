الإبراشي عن الإسلاميين: يقللون من الدين.. ويستخدمونه لتحقيق المكاسب

حذر الإعلامي وائل الإبراشي، من خطورة جماعات الإسلام السياسي، مشيرًا إلى أنها تستخدم الدين من أجل تحقيق أهداف سياسية.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي"، تعليقًا على تصريحات الرئيس السيسي عن هذه الجماعات، أمس، الإثنين، خلال حواره مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب: "تحويل الإسلام إلى سلاح سياسي لتحقيق مكاسب سياسية، يقلل من الإسلام، والإسلام أكبر من ذلك".

وتابع: "لكن الإسلام السياسي، يكشف انتهازية اللاعبين بالدين، فهم لا يحاولون تحقيق أهداف متعلقة بالدين، وتظل جماعة الإخوان الإرهابية، هي الجماعة التي خرج من عبائتها كل تنظيمات الإرهاب التي تستخدم هذا التعبير".

وعن كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحديثه عن الأزمة الليبية، قال "الإبراشي"، إن مصر معنية بالوضع في ليبيا، مشيرًا إلى أنها من أهم الأطراف التي يمكن أن تكون مؤثرة في هذا الملف.

وأشار مقدم البرنامج، إلى أن الرئيس السيسي حدد الخطوط الأساسية لإنقاذ ليبيا، مشيرًا إلى أنها خطة واضحة المعالم، تعتمد على الجمع بين التسوية السياسية والتخلص من ميليشيات الإرهاب وموقف مصر الواضح والقوي المتعلق بهذه القضية.