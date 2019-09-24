الإبراشي للمصريين: "سيبكم من ثورة قلع الهدوم.. خلونا في القضايا الجادة"

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملف سد النهضة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي حذر فيها من أن هذا الملف قد يؤثر على استقرار المنطقة.

وقال الإبراشي خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي"، إن كلمة الرئيس السيسي كانت في غاية الأهمية، حيث تناول قضية سد النهضة في حوار شفاف، أمام الجمعية العامة التي تعتبر رمز السلام والمنظمة، حيث تجمع دول العالم وتعبر عنها.

وأضاف: "انتهج الرئيس السيسي منهج دعوة إثيوبيا في المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، حيث لا بد من وجود المصارحة مع دول العالم، وأعلن عن تمسك مصر بموقفها المتعلق بمصالحها، وعمومًا الطرح كان في غاية الأهمية".

وناشد مقدم البرنامج الإبراشي، بالتكاتف مع القيادة السياسية، في ملف سد النهضة، مشددًا على أن هذا النوع من القضايا يجب أن يتصدر أولويات واهتمامات المصريين بدلًا من القضايا الأخرى المثارة مؤخرًا.

وتابع: "خلونا في القضايا المصيرية والجادة، وسيبكم من عبث الشوارع والتصرفات الصبيانية وثورة الاستربتيز وقلع الهدوم في فيديوهات منحطة مليئة بالبذاءات، تعالوا ننشغل بالقضايا الحقيقية ونشوف قضية سد النهضة".