قال الدكتور محمد عزالعرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجتمع الدولي لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ترتبط بالتحول الذي شهدته في الآونة الأخيرة، وبسبب حاجتها للتنمية الاقتصادية.

وأضاف "عزالعرب"، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية "TEN"، أن تلك الرؤية امتداد لرؤية سابقة لمحاربة الإرهاب بجميع تنظيماته وطوائفه، متابعا: "كان خطابه موجه بشكل واضح للأشخاص الموجه أصابعهم للإرهاب"، موضحا أن الرؤية المصرية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات المتطرفة لا تقوم على التجزئة ولكن بالجملة من خلال رؤية شاملة.

وأكد رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات أن المنابر الإعلامية الإخوانية يمثلون منصات تحرض على العنف والتطرف والكراهية وعدم وجود أي مؤشرات للتسامح، مشيرا إلى أن الرؤية المصرية في المحافل الأفريقية يتم فيها التطرق لما كانت تعاني منه القارة من قبل في سنوات سقوطها ومصر دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أيضا.