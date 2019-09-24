قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، اليوم، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وتطرقت إلى ما يهم الرأي العام العالمي، وخاصة ما يشغل المنطقة الأفريقية والعربية، موضحا - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض أمام العالم جهود مصر في الإصلاح الاقتصادي وخطة مصر الطموحة الشاملة للنهوض بالمجتمع بما في ذلك مكافحة الإرهاب.

ورأى مساعد وزير الخارجية، أن الرئيس تحدث بشكل واضح عن الأزمات بالمنطقة وعرض مشكلة ليبيا وسوريا واليمن، وكذلك السودان وضرورة رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد التحول الإيجابي الذي شهدته، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ندد بشكل قاطع بالقصف الذي تعرضت له منشآت النفط بالمملكة العربية السعودية، وكذلك بالتهديدات التي تواجه حركة الملاحة في الخليج.

وشدد بيومي، على أهمية تذكير الرئيس السيسي للعالم بأن مبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية ما زالت قائمة، وبأن جميع البلدان العربية منفتحة على السلام، فضلا عن تأكيده لدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس من أجل الوصول إلى سلام شامل وعادل بالمنطقة، مضيفا أن الرئيس عرض هموم القارة الإفريقية ولفت إلى ضرورة تعديل شروط التجارة الدولية لصالح قارتنا، وإلى المبادرة المصرية للاستثمار في أفريقيا عبر الخبرات المصرية وبتمويل الدول الغنية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أهمية اختتام الرئيس كلمته بالحديث عن أزمة سد النهضة؛ حيث حدد موقف مصر بوضوح وصراحة وشفافية أي أن مصر من ناحية تؤيد طموحات تحقيق التنمية لدى إثيوبيا إلا أنه في الوقت ذاته لا بد من الالتزام بالمعايير الدولية والاتفاقات القائمة التي تحمي حقوق دول المصب بحيث لا تتأثر الحصص المائية، وذلك نظرا لأن مسألة نهر النيل هي مسألة حياة بالنسبة للمصريين.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية هذا المحفل الدولي الذي يتحدث فيه رئيس الجمهورية أمام 196 دولة ويلتقي خلاله بعدد كبير من الرؤساء وفي مقدمتهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن الاتصال المباشر بين القادة يعد أقوى من أي وسيلة أخرى للدعاية لقضايانا، وأعرب بيومي، عن اعتقاده أن نتائج ما قام به الرئيس بنيويورك ستكون جيدة خاصة أنه يقوم بالترويج للاستثمار في مصر في الوقت الذي يمثل فيه الشق الاقتصادي أهمية بالغة لدول العالم.