علق مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، على تصريح الممثل التركي الشهير باريش فالاي، والذي قال فيها "أردوغان يجر تركيا نحو الصراع الدولي عبر تدخله بشئون الدول العربية مثل سوريا ومصر.. أليس هناك مشاكل في تركيا تستحق الاهتمام بشكل أكبر"، قائلا إن الممثل يبتعد عن حلم الخلافة الذي يتبناه رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

وأضاف "نوح" خلال استضافته ببرنامج "رأي عام"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية "TEN"، أن حروب الجيل الرابع والخامس، والتي تقتضى الحرب بالشائعات هي حروب قديمة، وذكرت في القرآن الكريم، موضحا أن ما حدث ليس بالشر ولكنه خير لأنه كشف مواطن الضعف لدينا.

وأكد الخبير في شئون الجماعات الإسلامية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد عملية التوازنات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا من موجة شائعات طالت الرئيس السيسي نفسه، يشابه ما حدث من قبل في حادثة الإفك أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، متابعا: "السيسي خرج من هذه المعركة أفضل بكثير رغم أنهم أرادوا إصابته في سمعته وبيته علشان يعملوا مردود عند الناس أكبر".