قال تيم ماكاثي رئيس لجنة شمال أفريقيا في جمعية الحقوقيين بنيويورك، إن مصر بدأت تسترد مكانها القيادي في القضايا الأمنية والاقتصادية والثقافية.

وشدد ماكاثي خلال حوار خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، على عودة الاستقرار لمصر، مشيرًا إلى أن المجهود الذي بذلته مصر لمحاربة داعش مجهود واضح، لافتًا إلى أن مصر لعبت دورًا بطوليًا في هذا الصدد.

وأشاد ماكاثي باقتصاد مصر ووصفه بالاقتصاد المتنوع مشيرًا أنها تتمتع بعلاقات تجارية مع العديد من البلدان حول العالم علاوة على النظام القضائي وسيادة القانون مشددًا على أهمية ذلك في التنمية والنمو الاقتصادي.

وأشار رئيس لجنة شمال أفريقيا في جمعية الحقوقيين بنيويورك إلى أن فرص مصر في النمو كبيرة ووصفها بأنها دولة متميزة وفريدة وحجر أساس مشيدًا بالعلاقات المصرية الأمريكية.

وأثنى ماكاثي على قرار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة متوقعًا أن تكون متميزة، مؤكدًا أن تجربة إنشاء عواصم جديدة قامت بها عدد من دول العالم.