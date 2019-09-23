التقى أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، مع موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط وفقي بحثا مجمل أوجه التعاون بين الجامعة والاتحاد الأفريقي، وخاصة في مجال السلم والأمن إزاء القضايا المشتركة ذات الأولوية للجانبين، وعلى رأسها إيقاف القتال حول طرابلس وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، ومساندة السودان لتمكينه من عبور تحديات المرحلة الانتقالية، ودعم الصومال وحكومته الفيدرالية في كل ما يثبت من الأمن والاستقرار ويدفع عجلة التنمية في البلاد.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط ورئيس المفوضية استعرضا كذلك مجمل التحضيرات الجارية للقمة العربية الأفريقية المقبلة التي ستعقد في الرياض في نوفمبر المقبل، ومختلف برامج وأنشطة التعاون المندرجة في إطار الشراكة العربية الأفريقية والتي سترفع إلى القادة العرب والأفارقة للتداول بشأنها وإقرارها.

وشارك أبو الغيط وموسى فقي بعد ذلك في الاجتماع الوزاري للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية، التي عقدت برئاسة تونس بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية، ومصر بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حيث استعرض الاجتماع مجمل جوانب العلاقة الاستراتيجية بين العالم العربي والقارة الأفريقية وسبل تطويرها في كل ميادين الاهتمامات المشتركة للجانبين.