تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأربعاء 26 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي..

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "خلية سيناء"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية سيناء".

استكمال محاكمة المتهمين بقضية رشوة بأحد الشركات بالتجمع الخامس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط، ومدير عام ورئيس قطاع بأحد الشركات في قضية رشوة بالتجمع الخامس.

انعقاد مؤتمر "مصر في شرق أوسط متغير" بواشنطن

يعقد معهد الشرق الأوسط بواشنطن بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مؤتمراً تحت عنوان "مصر في شرق أوسط متغير"، بمشاركة عدد كبير من الخبراء من مصر والولايات المتحدة، وذلك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

لقاء الكاتبة الجزائرية ندى مهري ومناقشة روايتها ببيت السناري

ينظم مختبر السرديات للفتية ببيت السناري لقاء مع الكاتبة الجزائرية ندى مهري لمناقشة روايتها "مملكة الأمنيات" الموجهة للفتية والناشئة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، بالسيدة زينب بالقاهرة.

ندوة لمناقشة رواية "شاي بلبن في الزمالك" في بيت السناري

ينظم مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية ببيت السناري بالسيدة زينب بالقاهرة ندوة لمناقشة رواية "شاي بلبن في الزمالك" للأديب فتحي سليمان؛ يناقشها الناقدان د.أحمد عمر ود.نهلة راحيل وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، ويدير الندوة الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

العرض الخاص لفيلم "الجمار" بقاعة سينما الهناجر

تستضيف قاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية العرض الخاص لفيلم "الجمار" إخراج أحمد توفيق، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

ندوة لمناقشة رواية "أبو تلات"، للكاتب محمد عباس في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يعقد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة لمناقشة رواية "أبو تلات"، للكاتب محمد عباس علي، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء؛ يناقش الرواية الدكتور حسام عقل، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي، ويدير اللقاء الكاتبة كوثر مروان.

صالون الجزويت الثقافي الشهري يستضيف المخرج الكبير داود عبد السيد في لقاء مفتوح

يستضيف صالون الجزويت الثقافي الشهري المخرج الكبير داود عبد السيد في لقاء مفتوح يديره الكاتب هشام أصلان بعنوان "داود عبد السيد.. شاعر السينما"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بمقر الجمعية بالفجالة.

انطلاق مسابقة "ارسم وابحث" 2019

تنطلق مسابقة "ارسم وابحث" 2019، التي ينظمها مُتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية للمشتركين بنشاط التربية المتحفية، من سن 9 إلى 16 سنة، وتبدأ المسابقة في الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2019.

مكتبة مصر الجديدة العامة تنظم احتفالا بذكرى ميلاد الشاعر سيد حجاب

بمناسبة ذكرى ميلاد الشاعر سيد حجاب، تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، احتفالاً في تمام الساعة السادسة مساءً؛ يقدم الاحتفالية الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد، ويشارك في الاحتفالية، فرقة "حبايبنا".

المركز المصري للدراسات الاقتصادية يعقد حلقة نقاشية

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية حلقة نقاشية، تحت عنوان قراءة تحليلية في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، تترأسها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنظم مؤتمر "الشراكة للحفاظ على مياه مصر"

تنظم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مؤتمر "الشراكة للحفاظ على مياه مصر"، وذلك بأحد فنادق القاهرة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا؛ بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

حفل فريق فويس في ساقية الصاوي

يستضيف مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفلا غنائيا لفريق فويس، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

حفل كورال أطفال أوبرا الإسكندرية بدار أوبرا دمنهور

تستضيف دار أوبرا دمنهور حفلا فنيا مميزا للأطفال يحييها كورال أطفال أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

حفل فرقة فولكلور "السعودية" على المسرح المكشوف بدار الأوبر إحتفالا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية حفل لفرقة فولكلور (السعودية) وذلك احتفالا باليوم الوطني للمملكة السعودية ويقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

مباريات الدور الـ32 لكأس كاراباو

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ميلتون كينيز دونز وليفربول وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع، وتقام مباراة كرة القدم بين فريقي تشيلسي وجريمسبي وتقام مباراة كرة القدم بين فريقي مانشستر يونايتد وروكدال في تمام الساعة التاسعة إلا ربع. في إطار الدور الـ 32 لكأس كاراباو وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع.

مباريات الدوري الإسباني

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي مايوركا وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة السابعة مساء وتقام مباراة كرة القدم بين فريقي ريال مدريد وأوساسونا في إطار منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساء.