شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ضرورة العمل لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، قائلا، في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم، إن بلاده مستمرة في العمل مع الشركاء في العالم من أجل إيجاد حل سياسي شامل في سوريا.

وبشأن الملف النووي لإيران والأزمة الراهنة مع المجتمع الدولي، رأى ماكرون أن الوقت حان لاستئناف المفاوضات بين إيران وأطراف الاتفاق النووي والدول الإقليمية.

وأشار ماكرون إلى أن استراتيجية الضغط على إيران لن تؤدي إلا لزيادة التوترات في المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ضد امتلاك طهران للسلاح النووي في أي وقت، داعيا واشنطن وطهران للعودة إلى التفاوض.

وحول الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها شركة أرامكو السعودية، أكد ماكرون أن الهجمات على منشآت النفط في السعودية خلطت الأوراق، لافتا إلى أن الخطر الذي نواجهه اليوم هو اشتعال الأزمة أكثر مما هي عليه حاليا.

وعن الأوضاع في ليبيا، رأى الرئيس الفرنسي أن السلام المستدام في ليبيا لن يقوم إلا على أساس مصالحة شاملة بين كل الأطياف، مشددا على ضرورة العودة إلى الحل السياسي.

وبشأن منطقة أفريقيا، شدد ماكرون على ضرورة تكريس الجهود لتحقيق الأمن والسلام في الساحل الإفريقي.

وحول ظاهرة المناخ، قال الرئيس الفرنسي إن لم نتحلى بالشفافية فيما يخص البيئة والمناخ لن نحرز أي نتيجة، مشددا على ضرورة العمل الدولي لإنقاذ البيئة والحفاظ عليها.