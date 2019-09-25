محافظ البحيرة يتابع الخدمة الطبية بمستشفى كفر الدوار الشاملة فجرا

أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، زيارة لمستشفى كفر الدوار الشاملة، فجر اليوم، تفقد خلالها أقسام الاستقبال والطوارئ واطمأن على المرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تفقد أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بالمستشفى والمقرر افتتاحها قريبا، وتشمل عناية القلب بقوة 6 أسرة وجهاز تنفس صناعي بتكلفة مليون و50 ألف جنيه، وتطوير أقسام الطوارئ والجراحة بـ18 سريرا وقسم الباطنة بـ22 سريرا تحت الإنشاء بتكلفة مليونين و200 ألف جنيه، وقسم الحروق وافتتاح عمليات التجميل بتكلفة 6 ملايين جنيه، فضلا عن تجهيز وتطوير سكن الأطباء بالمستشفى.

وقال المحافظ، إن مستشفى الشاملة بكفر الدوار، يشهد طفرة في وجود عنايات مركزة متخصصة حيث توجد عنايات عامة وعناية قلب وعناية حروق وعناية سموم وعناية أطفال وعناية جلطات بالمخ، وتجري عمليات تغيير المفاصل وتثبيت العمود الفقري مجانًا بدون أي نفقات، علما بأن تكاليف العملية 40 ألف جنيه، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد المحافظ، بالانضباط وحسن معاملة المرضى داخل المستشفى وتقديم أفضل الرعاية العلاجية لهم، والتقى بعدد من المواطنين خارج المستشفى، واطمأن منهم عن حسن الرعاية ومستوى الخدمات المقدمة لهم، وقرر المحافظ، صرف مكافأة مالية لمدير المستشفى والعاملين به، لما لمسه من مجهودات ومتابعة جيدة.