نائب محافظ البحيرة تتابع الخدمة الطبية بمستشفى دمنهور التعليمي

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم، زيارة إلى مستشفى دمنهور التعليمي، تابعت خلالها سير العمل بالمستشفى والخدمة المقدمة للمرضى، من خلال المرور على أقسام المستشفى مثل الاستقبال والطوارئ والعنايات والأقسام الداخلية، للاطمئنان على تواجد الطواقم الطبية والتمريض وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة للمرضى.

كما تابعت نائب المحافظ، سجلات الحضور والانصراف والنوباتجيات الليلية، والتقت عددا من المرضى داخل الأقسام، واستمعت منهم عن أهم احتياجاتهم والمشاكل التي تواجههم.

ووجهت بضرورة الالتزام بحسن معاملة المرضى، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم، كما اطمأنت على التواجد الأمني من قبل شركة الأمن المسؤولة عن الحماية والتأمين بالمستشفى.

رافق نائب المحافظ، خلال الجولة، الدكتور أسامة البلكي مدير عام المستشفى، والدكتور أحمد صابر المدير المسائي والأطقم الطبية والإدارية والنوباتيجيات الليلية.