العثور على جثة مدير إدارة بشركة بترول معلقة على حامل تكييف بأسيوط

عثر الأهالي على جثة مدير إدارة بشركة بتروجيت معلقا على حامل تكييف بأحد الأبراج السكنية بميدان البنوك بوسط مدينة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ من الأهالي بوجود شخص معلق على تكييف من الخارج بأحد الأبراج السكنية بميدان البنوك دائرة القسم.

وبانتقال الإسعاف والدفاع المدني وبالفحص والمعاينة تبين مصرع "محمد فرحان" مدير إدارة بشركة بتروجيت للبترول، والعثور عليه جثة هامدة ومعلق على تكييف ببرج سكنى بميدان البنوك بجوار بنك مصر دائرة القسم.

تم إنزال الجثة بواسطة قوات الدفاع المدني والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى أسيوط العام.

كلفت المباحث بكشف غموض الواقعة وملابساتها وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.