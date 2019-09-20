نجحت مديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم، في كشف غموض واقعة العثور على جثة رجل بالمعاش، به حروق متفرقة بالجسد، داخل حجرة نومه بإحدى الفيلل شارع الحنفية، بمنطقة البيطاش، دائرة الدخيلة، غربًا.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي، من ضبط حارس الفيلا المجاورة لموقع البلاغ، المتهم بالتخلص من المجني عليه، لمطالبته بممارسة الشذوذ الجنسي.

تعود بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ مقدم من أحد الأهالي بإضرام النيران بإحدى فيلل شارع الحنفية، بمنطقة البيطاش، دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم وسيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، وجرت السيطرة علي الحريق وإخماده، وتبين بالفحص وجود جثة شخص مسجي على الأرض، وعاري الجسد داخل حجرة نومة، بالطابق الثاني، فى ظروف غامضة ويشتبه بوجود شبة جنائية.

أمر مدير أمن لإسكندرية، بتشيكل فريق بحث جنائي، من إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة.

وأكدت تحريات ضباط البحث الجنائي من تحديد هوية المجني عليه ويدعي "م. ن. ف."، بالمعاش، مقيم بمحافظة القاهرة، وبجواره أسطوانة غاز، وبه إصابة بالرأس، وحروق متفرقة بالوجه واليد اليمني، وتبين بالفحص بأنه يتردد على الفيلا المشار إليها "مستأجرة قانون قديم"، بمفرده بصفة دورية.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه حارس الفيلا المجاورة ويدعى "ح. ا."، مقيم بمحافظة البحيرة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطه وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة لمطالبة الضحية بممارسة الشذوذ الجنسي معه.

وقال المتهم، خلال اعترافه بالتحقيقات، إنه فوجئ بالمجني عليه عاري الجسد ويطلب منه ممارسة الشذوذ الجنسي معه، موضحًا بأنه رفض ممارسة الفجور، فحدثت بينهما مشادة كلامية، اعتدى على إثرها عليه ودفعه للخلف فاصطدم بالأرض، فيما حدث له جرح قطعي بالرأس، وعلي إثرها فارق الحياة، وعقب ذلك أضرم النيران في غرفة النوم لإخفاء معالم الجريمة، وفر هاربًا.

وأخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وأمرت بنقل الجثة إلي المشرحة، وجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس المتهم "ح. ا."، حارس الفيلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامة بقتل شخص وإضرام النيران به، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن صحة الوقعة.