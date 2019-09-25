سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في بعض البنوك من بينها البنك الأهلي المصري.

وترصد "الوطن" أسعار صرف الريال السعودي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.