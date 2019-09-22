استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 22 سبتمبر الحالي، وتستعرض "الوطن" متوسط سعر الصرف في عدد من البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.