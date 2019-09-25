اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم، أن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط وتعزيز إمكانيات واشنطن العسكرية في المنطقة لن يساعد في حل المشكلات في الخليج المتوتر، بعد الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.

وقال فيرشينين، في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، "نحن لا نعتقد أن هذه القضايا يتم حلها بالوسائل العسكرية وزيادة القدارات العسكرية نحن ننطلق بأنه ينبغي توضيح كافة التفاصيل وإجراء تحقيق موضوعي".

وأضاف فيرشينين: "في أي حال من الأحوال ليس من خلال الوسائل العسكرية يجرى حل هذه المشكلات".

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، السبت الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط على خلفية الهجوم على المملكة العربية السعودية.

وقال إسبر، إن إرسال الولايات المتحدة أسلحة إضافية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يأتي لتحسين قدراتهما الدفاعية، وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة والسعودية، إيران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، فيما تنفي طهران تورطها في المسألة.