أكد ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدة على مدار يومين تداول 365 شاحنة بضائع و139 سيارة.

وأضاف المتحدث الإعلامي في بيان له اليوم الأربعاء، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 25 شاحنة و2 سيارة فيما استقبل الميناء أمس السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 21 شاحنة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 28 شاحنة بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 86 سيارة.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 132 شاحنة و31 سيارة بينما استقبل الميناء أمس السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 73 شاحنة و20 سيارة.