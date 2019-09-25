الأوقاف: لا يمكن لأحد تجميل وجه الإرهاب القبيح

أكدت وزارة الأوقاف أن الإرهاب الغاشم صار عابرا للحدود والقارات بعناصره أو بأفكاره، ولا نجاة لأحد من آثاره المدمرة، لأن ما يحدث في أي بقعة من العالم يلقي بظلاله على العالم كله الذى صار أشبه ما يكون بقرية كبيرة مفتوحة.

وأضافت في مؤتمر الإسلام وحوار الحضارات والثقافات المنعقد بموسكو، هذا الخطر يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدة على أمرين هامين: الأول ضرورة تخليص الأمر الديني من السياسي ورفض المتاجرة بالدِّين والمزايدة به سواء ما تقوم به بعض الجماعات المتطرفة أم بعض الدول المتاجرة بالدِّين الداعمة لبعض الجماعات المتطرفة .

وأوضحت أن الأمر الآخر يتمثل في توضيح أن القبيح قبيح ولو سميته بألف اسم مغاير، ومن ثمة فإن أحدا لا يمكن مهما حاول أن يجمل وجه الإرهاب القبيح، وإن تذرع في سبيل ذلك بألف ذريعة .