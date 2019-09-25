الدولار يستقر في "الأهلي المصري" ويرتفع قرشا بـ"اليوناني"

استقر سعر الدولار في كافة البنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء بالمقارنة بسعر الأمس، واحتفظت بنوك :" القاهرة - مصر -الأهلي المصري - العربي الأفريقي الدولي - الإسكندرية - بنك التجاري الدولي"، بسعره اليوم ليباع الدولار بـ 16.34، مقابل 16.24 جنيه للشراء.

فيما ارتفعت باقي البنوك بقيمة قرش، كبنوك " الأهلي اليوناني - التعمير والإسكان - المصرف العربي الدولي -العقاري المصري الدولي - مصر إيران للتنمية -الأهلي المتحد" عند 16.35 للبيع، مقابل 16.25جنيه للشراء، واحتل مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرا للدولار 16.36 جنيها للبيع، مقابل 16.26جنيها للشراء .