سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، في بعض البنوك الحكومية والخاصة من بينها بنك البركة، ونرصد سعر صرف الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي نحو 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.