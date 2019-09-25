قال حاتم المليكي المتحدث باسم المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، إن جلسة تعقد اليوم بمحكمة تونس العاصمة للنظر في طلب مقدم بالإفراج عن المرشح الموقوف على ذمة قضايا تبييض أموال.

وأضاف "المليكي"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "قدمنا طلبا للنظر في الإفراج عنه إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين للرئاسة بعد وصول مرشح حزب قلب تونس لجولة ثانية في مواجهة قيس سعيّد".

وأكد "المليكي" أنه ليس هناك توقعات بشأن النظر في طلب الإفراج عن "القروي"، لكن حزب "قلب تونس" متمسك بحقه في أن يكون هناك تكافؤ في الفرص بما يتماشى مع قيم الديمقراطية.

وحققت الانتخابات التونسية التي جرت في 15 سبتمبر الماضي نتيجة مفاجأة بوصول "القروي" رغم وجوده في الحجز، إلى جولة ثانية بعد تصدره سباق الانتخابات خلف الأكاديمي قيس سعيد من بين 26 مرشحا للانتخابات.