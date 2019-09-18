قال عماد بن حليمة محامي المرشح الرئاسي التونسي المحبوس نبيل القروي في تصريح لقناة "الحرة" الأربعاء، إنّه حتى لو لم يتم الإفراج عن موكله "فإنّه سيكتسب صفة رئيس الجمهورية حال فوزه وسيتمتع بالحصانة".

وأضاف بن حليمة أنّ القرار القضائي بحق القروي "له مسحة سياسية"، وسيتم التقدم بطلب للإفراج عن القروي قبل الجولة الثانية من الانتخابات، متابعا: "فوجئنا بصدور بطاقة إيداع ضد القروي قبل الانتخابات، والقضية لا تزال على مستوى الاستقراءات في طورها الأولي".

وأظهرت النتائج الرسمية للانتخابات في تونس مواجهة غير متوقعة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بين الأكاديمي المحافظ قيس سعيد وقطب الإعلام الموقوف نبيل القروي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدم سعيد بـ18.4% من الأصوات أمام القروي 15.58%.

وأوضحت هيئة الانتخابات أنّ الدور الثاني من الاقتراع سينظم إما في 6 أكتوبر، أي بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، أو في 13 أكتوبر، وذلك وفقا للطعون التي ستقدّم في النتيجة.

وتبقى نتيجة المواجهة بين سعيد والقروي غامضة وذلك لأنّ المرشحين يعتمدان على خزّان انتخابي "من خارج النظام" رغم اختلافهما الشديد.