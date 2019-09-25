تفقد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، مجمع معاهد مدينة نصر النموذجي، واطمأن على سير الدراسة وانتظام العمل، موجّهًا النصح للطلاب بضرورة الاستفادة من وجودهم داخل الفصول والإنصات لشرح المعلمين حتى يصلوا إلى الفهم الصحيح للدروس، ومن ثم إجراء النقاشات المفيدة التي تؤدي إلى ثبات المعلومة في ذهن الطالب.

وحث وكيل الأزهر المعلمين على ضرورة الاقتراب من الطلاب والاستماع إليهم وحل مشكلاتهم وتوجيه النصائح التربوية لهم، وتفعيل الأنشطة الطلابية وأن ينفذ الأخصائي الاجتماعي دوره في متابعة الطلاب، وأن تعمل المعاهد على توفير البيئة المناسبة للعملية التعليمية وحث الطلاب على كسب المهارات والتعلم والحفاظ على نظافة معاهدهم.