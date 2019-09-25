نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 34

شبين الكوم 21 34

طنطا 20 33

دمنهور 19 32

الإسكندرية 18 29

بلطيم 18 29

مطروح 20 28

بورسعيد 23 30

دمياط 22 29

الزقازيق 20 34

الإسماعيلية 20 34

السويس 21 34

العريش 20 30

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 23 35

مرسى علم 26 34

الفيوم 21 35

بني سويف 21 36

المنيا 19 36

أسيوط 21 36

سوهاج 22 37

قنا 23 38

الأقصر 24 38

أسوان 25 39

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 30 44

المدينة 27 43

الرياض 25 40

المنامة 31 37

أبو ظبي 31 38

الدوحة 30 36

الكويت 23 43

دمشق 15 34

بيروت 25 29

عمان 17 32

القدس 18 28

غزة 21 29

بغداد 23 43

مسقط 28 31

صنعاء 12 26

الخرطوم 28 40

طرابلس 22 30

تونس 20 29

الجزائر 18 26

الرباط 15 27

نواكشوط 25 31