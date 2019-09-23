طقس اليوم الإثنين.. مائل للحرارة والقاهرة تسجل 32 درجة

يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، اليوم الإثنين، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويتراوح ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 23 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 23 31

دمنهور 24 31

الإسكندرية 24 29

بلطيم 24 29

مطروح 23 28

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 22 32

السويس 23 32

العريش 20 31

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 26 34

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 22 34

أسيوط 21 34

سوهاج 24 35

قنا 25 37

الأقصر 25 38

أسوان 26 39