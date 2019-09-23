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في يوم ميلاده.. سيد حجاب بعيدا عن الشعر يكتب فيلما وحيدا وفوازير

في يوم ميلاده.. سيد حجاب بعيدا عن الشعر يكتب فيلما وحيدا وفوازير

طقس اليوم الإثنين.. مائل للحرارة والقاهرة تسجل 32 درجة

طقس اليوم الإثنين.. مائل للحرارة والقاهرة تسجل 32 درجة

الحساب الرسمي لمهرجان دبي السينمائي ينشر بوستر فيلم "THE IRISHMAN"

الحساب الرسمي لمهرجان دبي السينمائي ينشر بوستر فيلم "THE IRISHMAN"

نبيلة عبيد عن تكريمها بمهرجان الإسكندرية: "بيدي دفعة عشان الواحد يكمل"

نبيلة عبيد عن تكريمها بمهرجان الإسكندرية: "بيدي دفعة عشان الواحد يكمل"

"22 قرية مرحلة أولى و57 في الثانية".. تفاصيل مشروعات الصرف الصحي بكفر الشيخ

"22 قرية مرحلة أولى و57 في الثانية".. تفاصيل مشروعات الصرف الصحي بكفر الشيخ

إجراءات "التضامن" لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الخريف

إجراءات "التضامن" لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الخريف

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من "خفير" لـ"وزير".. الدولة تحاكم الفاسدين: "كله بيتحاسب"

من "خفير" لـ"وزير".. الدولة تحاكم الفاسدين: "كله بيتحاسب"

الغياب عن المدرسة.. ظاهرة مرَضية تسيطر على "طلاب الشهادات"

الغياب عن المدرسة.. ظاهرة مرَضية تسيطر على "طلاب الشهادات"

تجاوزات وقعت منذ عهد مبارك.. تفاصيل إحالة موظفي الرئاسة و"المقاولون العرب" للجنايات

تجاوزات وقعت منذ عهد مبارك.. تفاصيل إحالة موظفي الرئاسة و"المقاولون العرب" للجنايات

لمعوا في مجالات مختلفة.. أحلام سنة أولى جامعة لـ"ذوي القدرات الخاصة"

لمعوا في مجالات مختلفة.. أحلام سنة أولى جامعة لـ"ذوي القدرات الخاصة"

بلوك أحلام وهدايا الحكام.. جديد The voice في الموسم الخامس

بلوك أحلام وهدايا الحكام.. جديد The voice في الموسم الخامس

من الانتقاد للمديح.. فايلر يبدأ مشواره بـ"ريمونتادا" في قلوب الأهلوية

من الانتقاد للمديح.. فايلر يبدأ مشواره بـ"ريمونتادا" في قلوب الأهلوية

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