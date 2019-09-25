استبعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إجراء محادثات مع الهند حتى تقرر نيودلهي رفع حظر التجوال المفروض في إقليم "كشمير"، محذرا من أن الوضع قد يزداد سوءا إذا لم يتم بذل جهود عاجلة لحل الأزمة، كما أعرب عن قلقه مما سيحدث بعد رفع حظر التجوال.

وحسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم، قال خان: إنه "يخشى أن تتبع خطوة رفع حظر التجوال عملية إبادة جماعية، مؤكدا ضرورة قيام العالم بدوره في حل قضية كشمير قبل فوات الأوان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور وزير الخارجية شاه محمود قريشي وممثلة باكستان الدائمة لدى الأمم المتحدة مليحة لودهي في نيويورك.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني، أنه إذا خاضت دولتان لديهما قدرة نووية نزاعا حول إقليم "كشمير"، فإن المنطقة بأكملها ستتأثر سلبا.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، ويتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".