أعلن المهندس جمال عبد الصبور رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، تفعيل خدمة دفع الفواتير عن طريق شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية.

وقال عبد الصبور إن الدفع يكون عن طريق ماكينات فوري المنتشرة بأنحاء الجمهورية أو الموقع الرسمي للشركة باستخدام كروت الائتمان بشتى أنواعها أو ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بجميع البنوك العاملة داخل مصر، مشيرا إلى أن الخدمة تتميز بخصم المبلغ المدفوع من إجمالي قيمة الفاتورة فورًا، مؤكدا أن الهدف من تفعيل هذه الخدمة تيسير الإجراءات الحكومية على المواطن عن طريق تفعيل الأساليب التكنولوجية الحديثة.