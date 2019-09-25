قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقًا تجاريًا مع الهند، قريبا، على أن يتبعه إبرام اتفاق أكبر في وقت لاحق، وأن كلا من واشنطن ونيودلهي قد يكونان على وشك إيجاد تسوية للنزاعات الحالية، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودى"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما أوردته صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية على موقعها الإلكتروني اليوم.

وذكرت الصحيفة الهندية، أن الإعلان عن إبرام صفقة تجارية إلى جانب إبرام اتفاق تجاري أكبر هو أمر يريد الرئيس الأمريكي أن ينسب الفضل فيه إلى نفسه مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية في غضون عام أو أكثر، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية "رافيش كومار"، أمس: "إن ترامب ومودي توصلا إلى تفهم واسع النطاق، خلال آخر لقاء لهما، بشأن ضرورة إيجاد تسوية عاجلة للقضايا المتعلقة بالتجارة على وجه السرعة"، موضحًا أنه تجري حاليا نقاشات في هذا الشأن، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المناقشات بين الولايات المتحدة والهند، استعادة "نظام الأفضليات المُعمم"، والذي بموجبه تستأنف الهند فرض رسوم جمركية على بعض السلع المستوردة، إلى جانب فرض الرسوم التفضيلية.

وكانت الهند صدرت ما قيمته 5.6 مليار دولار من السلع بموجب هذا النظام العام الماضي، وتتوخى نيودلهي الحذر بشأن تحرير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إذ تخشى من إغراق أسواقها بالسلع الصينية.