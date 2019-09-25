محافظ المنوفية خلال جولة في جامعة الدلتا

تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، بحضور الدكتور علوي الخولي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ورئيس مركز ومدينة قويسنا ورئيس المنطقة الصناعية، ومدير المعهد الصناعي بالمنطقة وممثلين عن الشركة المصرية للاتصالات ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وأجرى محافظ المنوفية جولة تفقدية داخل الجامعة تفقد خلالها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي تضم أقسام ميكاتورينكس وأتوتورونيكس وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أنها تستقبل الطلاب خريجي الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ويجرى تأهيلهم وتدريبهم؛ لمواكبة سوق العمل مع توفير بعض فرص العمل للطلاب بالمنطقة الصناعية.

واستمع محافظ المنوفية إلى شرح مفصل عن بعض النظم التعليمية بالجامعة، وكيفية تشغيل لوحة المحطة البحثية الخاصة بإدارة المصنع الذكي، دائرة كهربائية خاصة بالسيارات والجرار الزراعي، نموذج تعليمي لمحرك بنزين.

وأشاد محافظ المنوفية بالمستوى الراقي والإنشاءات وكذا جميع الأجهزة العلمية المتطورة والتي تواكب النظم التعليمية الحديثة، مؤكدا أن جامعة الدلتا التكنولوجية ستكون الجامعة الثالثة على أرض المحافظة وستكون إضافة قوية للتعليم الجامعي بالمحافظة.