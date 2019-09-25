اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس واليوم، 17 فلسطينيًا من الضفة الغربية بينهم وزير شؤون القدس، وسيدة، و5 أطفال، وقال "نادي الأسير" الفلسطيني، في بيان، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت 4 مقدسيين بينهم وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها للاعتقال، كما استدعت محافظ القدس عدنان غيث، و5 فلسطينيين من محافظة الخليل و3 آخرين من نابلس وطفلين من قلقيلية وطفل من بيت لحم ومواطن واحد من أريحا وجنين.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بحي بطن الهوا في وسط مدينة رام الله، وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أنّ قوة عسكرية مكونة من 18 آلية اقتحمت مدينة رام الله، وتمركزت في حي بطن الهوا.

وأضافت المصادر أنّ قوات الاحتلال نشرت قناصة على إحدى البنايات، كما داهمت مستودعا للأدوية، وفتشت عددًا من الشقق السكنية في الحي ذاته، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وسياسيا، استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين والمسؤولين في القدس، والتي كان آخرها اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، واستدعاء محافظها عدنان غيث بعد اقتحام منزليهما صباح اليوم.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي في بيان صحفي اليوم إنّ الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة هو ترجمة حقيقية لسياسة الاحتلال ونهجها الهادف لتنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري، وصولا إلى حرمان شعب فلسطين من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته.

واستعرضت عشراوي الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المتصاعدة التي تطال القدس وضواحيها وخصوصا في بلدات سلوان وشعفاط وكفر عقب والعيسوية بالقدس، والتي ارتكزت في مجملها على مواصلة سياسة الإعدامات الميدانية وعمليات هدم المنازل والمنشآت، والتي كان آخرها هدم منزل قيد الإنشاء في بلدة الطور، إضافة إلى حملة المداهمات والترهيب والاعتقالات المتكررة لأبناء المدينة ومسؤوليها والتوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والموارد.

ودعت عشراوي المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام التزاماته السياسية والقانونية والإنسانية وترجمة إداناته إلى تحرك جاد وفاعل والتدخل باتجاه لجم دولة الاحتلال ومحاسبتها ومساءلتها ورفع الغطاء عنها ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها بدعم من الإدارة الأمريكية.