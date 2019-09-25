أهالي مشتهر يشتكون من انقطاع المياه.. والشركة: كسر جديد

اشتكى أهالي قرية مشتهر التابعة لمدينة طوخ بالقليوبية، من انقطاع مياة الشرب بالقرية لمدة يومين، معربين عن حاجتهم للمياه لممارسة حياتهم المعيشية وتوفير متطلبات أولادهم ومنازلهم، حيث إن انقطاع المياه تسبب في وقف كل شيء.

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إن انقطاع المياه بسب عطل في خط 700 مم أسفل الطريق الحر شبرا بنها، مشيرا إلى أن هذا المكان وجرى الإصلاح، أمس، وجرى ضخ المياه للمواطنين، وحدث كسر آخر في الخط نفسه وأنه ما زال العمل جاريا حاليًا وسيتم عودة المياه.

أضاف أن الشركة وفرت سيارات مياه للمناطق المطلوبة، والتي جرى قطع المياه بها حتى تساعد المواطنيين في توفير متطلباتهم من المياه حتى عودتها، معربًا أن الشركة تعمل جاهدة لتوفير أفضل خدمة للمواطنين وحريصة على التواصل معهم بخصوص أي مشكلة تخص المياه والصرف الصحي من أجل راحة المواطن والتخفيف عن معاناته.