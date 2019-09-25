أعلن الأزهر الشريف، عبر موقعه الرسمي عن حاجته إلى بعض التخصصات للعمل في قطاعات الأزهر الرئيسة عن طريق الندب الداخلي من منطقتي القاهرة والجيزة الأزهرية، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:

1- أخصائي شؤون عاملين.

2- أخصائي شؤون مالية من شاغلي المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة.

3- كاتب شؤون معاهد من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة من شاغلي المجموعة النوعية للوظائف المكتبية.

4- معلم حاسب آلي من شاغلي المجموعة النوعية لوظائف هيئة التعليم للعمل بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين.

5- مدقق لغوي حاصل على مؤهل عال تخصص لغة عربية من شاغلي المجموعة النوعية لوظائف التعليم والدعوة وهيئة التعليم.

6- أخصائي وثائق ومكتبات من شاغلي المجموعة النوعية مكتبات ووثائق.

7- أخصائي علاقات عامة من شاغلي المجموعة النوعية لوظائف الإعلام.

8- فني ميكانيكا تخصصات مختلفة من المسكنين على وظيفة فني شؤون هندسية.

9- فني من شاغلي المجموعة الفنية للفنون والعمارة.

10- عامل حرفي من شاغلي المجموعة النوعية الحرفية للفنون والعمارة.

11- مشرف أمن من حملة المؤهلات المتوسطة والخدمات المعاونة.

12- أخصائي أمن من حملة المؤهلات العليا.

13- أخصائي اجتماعي للعمل بمدينة البعوث الإسلامية.

وتتمثل الشروط في الآتي:

- أن يكون المتقدم مسكَّنًا على الوظيفة المتقدم لها فيما عدا الوظائف المذكورة بالبند (4ـ 5) يكتفي بتناسب المؤهل مع الوظيفة المتقدم عليها.

- ألا يتجاوز سن المتقدم للبند الرابع 40 سنة.

- ألا يتجاوز سن المتقدمة لوظيفة أخصائي أمن من السيدات 40 سنة، وكذلك المتقدم لوظيفة أخصائي أمن من الذكور.

- ألا يتجاوز سن المتقدم للبند الحادي عشر 35 سنة في تاريخ نشر الإعلان.

- ألا يتجاوز سن المتقدم لباقي الوظائف 45 سنة.

- أن يكون المتقدم من العاملين بمنطقتي القاهرة والجيزة الأزهرية.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير امتياز أو ما يعادله خلال العامين السابقين لتاريخ التقدم.

- ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء مرتبط بالسلوك الوظيفي أو بالشرف والأمانة.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

وعلى الراغبين، التقدم يدويًّا بطلب للإدارة العامة للشؤون الوظيفية بقسم التنقلات، على أن يتم استيفاء موافقة المنطقة وقطاع المعاهد الأزهرية، مدونًا به رقم التليفون الشخصي كما هو موضح في النموذج، ومرفق به بيان حالة وظيفية تفصيلي يتضمن توافر الشروط المذكورة بعاليه، وصورة من بطاقة الرقم القومي في موعد غايته 16 أكتوبر المقبل.