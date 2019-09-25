أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن طرح وزارة الإسكان والمرافق، حزمة كبيرة من الوحدات السكنية للمواطنين في عدد من المدن الجديدة هذه الأيام، يأتي ضمن سلسلة الأطروحات التي تنفذها لصالح قطاع كبير من المواطنين وبخاصة الشباب لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير وحدات سكنية في متناول الأسر المتوسطة والأقل دخلًا.

وأكد "والي" في بيان صادر عنه، اليوم، أن الدولة حققت إنجازاً كبيراً في ملف الإسكان على مدار الـ 5 سنوات الماضية استفاد منه آلاف الأسر المصرية، وهو ما كان يتحقق على مدار 30 سنة سابقة.

وقال: إن قيام الوزارة بطرح الوحدات السكنية للمواطنين يأتي في إطار أهتمام الدولة بالمواطن وتوفير المسكن الملائم له وتلبية احتياجاته بخاصة أنها تقوم بتسليم الشقق مفروشة، الأمر الذي يؤكد على تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين وفقاً لخطتها المتضمنة تنفيذ أضخم مشروع إسكاني تبنته الدولة المصرية في جميع المحافظات والمدن الجديدة بسعر تكلفة الإنشاء وتقديم الدعم المباشر للمستفيد، والذي يتراوح بين 5 و25 ألف جنيه.

وأضاف أنه يجري سداد ثمن الوحدة على مدى 20 عاماً بفائدة مدعمة من البنك المركزي، ويتم توفير كافة الخدمات لهذه الوحدات لجعل الحياة فيها كريمة ومتكاملة من أسواق تجارية وحضانات ومدارس ووحدات صحية وملاعب ومناطق خضراء لتوفير كافة الخدمات والتيسير على المواطنين.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت أمس، عن بدء حجز وحدات الإسكان المطروحة بمشروعي "سكن مصر" و"جنة" ويستطيع المواطن أن يختار المشروع الذي يريد الحجز فيه والحجز من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الإسكان، حيث توضح كراسة الشروط كافة بيانات الوحدات السكنية كاملة بما في ذلك سعر الوحدة، وموقع المدينة، والمشروعات متوافرة في مدن (أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة).