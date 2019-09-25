أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" توافر عدد من الوظائف الشاغرة بشركة "إنفينكس" للموبايلات والإلكترونيات وشركة "ريفين" للملابس بعدد من المحافظات.
أولًا: شركة إنفينكس
تطلب الشركة مندوبي مبيعات داخل الفروع لإجراء عملية بيع الموبايلات والإكسسوارات الخاصة به داخل الفرع في محافظات: "الغربية – الدقهلية – بورسعيد – كفر الشيخ – القليوبية – الأقصر – المنيا – بني سويف – أسيوط".
تفاصيل الوظائف
- مؤهل عالِ خريجين فقط.
- خبرة ودون خبرة.
- جيد باللغة الإنجليزية.
- ذكور وإناث.
- حد أقصى للسن 30 عامًا.
- المرتب: 2300 جنيه + عمولات.
- 9 ساعات عمل.
- تأمينات.
للتقدم للوظيفة يمكنك ملء الاستمارة من هنــــــا.
ثانيًا: شركة ريفين
تطلب الشركة مديرين فروع ومسؤولين مخازن للعمل بالإسكندرية وبورسعيد.
تفاصيل الوظائف
1- مدير فرع
- مؤهل عالٍ.
- خبرة سنتين في نفس المجال.
- ذكور فقط.
- حد أقصى للسن 32 سنة.
- المرتب حسب الخبرة
- 9 ساعات عمل.
- تأمينات طبية واجتماعية.
2- نائب فرع
- مؤهل عالٍ.
- خبرة سنتين في نفس المجال.
- ذكور فقط.
- حد أقصى للسن 32 سنة.
- المرتب: 2500 جنيه ويزيد حسب الخبرة.
- 9 ساعات عمل.
- تأمينات طبية واجتماعية.
3- بائعين فرع
- مؤهل عالٍ خريجين.
- ذكور وإناث.
- حد اقصى للسن 27 سنة.
المميزات:
- المرتب: 1800 جنيه + 400 جنيه أداء + 1% على المبيعات.
- 9 ساعات عمل.
- تأمينات طبية واجتماعية.
4- مسؤل مخزن
- مؤهل عالٍ أو متوسط.
- ذكور.
- حد أقصى للسن 27 سنة.
- المرتب: 1800 جنيه + 400 جنيهًا أداء + 1% على المبيعات.
- 9 ساعات عمل.
- تأمينات طبية واجتماعية.
5- مراقب بروفة
- مؤهل عالٍ أو طلبة.
- ذكور وإناث.
- خبرة سنة.
- حد أقصى للسن 32 سنة.
- المرتب: 1800 جنيه + 400 جنيه أداء + 1% على المبيعات.
- 9 ساعات عمل.
- تأمينات طبية واجتماعية.
- عمولات ومكافآت وحوافز.
للتقدم لأي من الوظائف يمكنك ملء الاستمارة من هنـــــــا.