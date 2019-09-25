أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" توافر عدد من الوظائف الشاغرة بشركة "إنفينكس" للموبايلات والإلكترونيات وشركة "ريفين" للملابس بعدد من المحافظات.

أولًا: شركة إنفينكس

تطلب الشركة مندوبي مبيعات داخل الفروع لإجراء عملية بيع الموبايلات والإكسسوارات الخاصة به داخل الفرع في محافظات: "الغربية – الدقهلية – بورسعيد – كفر الشيخ – القليوبية – الأقصر – المنيا – بني سويف – أسيوط".

تفاصيل الوظائف

- مؤهل عالِ خريجين فقط.

- خبرة ودون خبرة.

- جيد باللغة الإنجليزية.

- ذكور وإناث.

- حد أقصى للسن 30 عامًا.

- المرتب: 2300 جنيه + عمولات.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات.

للتقدم للوظيفة يمكنك ملء الاستمارة من هنــــــا.

ثانيًا: شركة ريفين

تطلب الشركة مديرين فروع ومسؤولين مخازن للعمل بالإسكندرية وبورسعيد.

تفاصيل الوظائف

1- مدير فرع

- مؤهل عالٍ.

- خبرة سنتين في نفس المجال.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 32 سنة.

- المرتب حسب الخبرة

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

2- نائب فرع

- مؤهل عالٍ.

- خبرة سنتين في نفس المجال.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 32 سنة.

- المرتب: 2500 جنيه ويزيد حسب الخبرة.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

3- بائعين فرع

- مؤهل عالٍ خريجين.

- ذكور وإناث.

- حد اقصى للسن 27 سنة.

المميزات:

- المرتب: 1800 جنيه + 400 جنيه أداء + 1% على المبيعات.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

4- مسؤل مخزن

- مؤهل عالٍ أو متوسط.

- ذكور.

- حد أقصى للسن 27 سنة.

- المرتب: 1800 جنيه + 400 جنيهًا أداء + 1% على المبيعات.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

5- مراقب بروفة

- مؤهل عالٍ أو طلبة.

- ذكور وإناث.

- خبرة سنة.

- حد أقصى للسن 32 سنة.

- المرتب: 1800 جنيه + 400 جنيه أداء + 1% على المبيعات.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- عمولات ومكافآت وحوافز.

للتقدم لأي من الوظائف يمكنك ملء الاستمارة من هنـــــــا.