أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا "الأفريكوم"، الأربعاء، أنها نفذّت ضربة جويّة استهدفت مدينة مرزق جنوبي ليبيا، أسفرت عن مقتل 11 عنصرا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي حسبما أفادت قناة "العربية".

وتعد هذه ثاني ضربة جوية تنفذها الأفريكوم ضد عناصر إرهابية في ليبيا، في أقل من أسبوع، بعدما قتلت الخميس 8 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، قرب مدينة مرزق جنوب ليبيا.

وأوضحت "الأفريكوم"، في بيان أصدرته اليوم، أن هذه الضربة الجويّة نفذّت الثلاثاء، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الليبية، استهدفت إرهابيي "داعشط في محيط مدينة مرزق، وقتلت 11 منهم، ولم تسفر عن أي إصابات في صفوف المدنيين.

وأضاف اللواء وليام جايلر مدير العمليات في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، "نفذت هذه الضربة الجوية لتصفية إرهابيي داعش وسلبهم القدرة على شن الهجمات على الشعب الليبي".

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السلطة في يناير 2017، نفذ الطيران الأمريكي عدّة ضربات جوية في ليبيا، استهدفت معسكرات تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، خاصة في مدن الجنوب الليبي، ونجح في القضاء على قيادات إرهابية بارزة.

وفي وقت سابق، أشارت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا إلى أنها "لن تتوانى في مهمتها المتمثلة في تحطيم وتعطيل وتدمير المنظمات الإرهابية وتحقيق الاستقرار في المنطقة"، مؤكدة التزامها بالحفاظ على الضغط المستمر على شبكة الإرهاب ومنع الإرهابيين من إنشاء ملاذ آمن خاصة في ليبيا".